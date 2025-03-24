Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Захарова: Переговоры России и США в Эр-Рияде идут по нескольким направлениям
Переговоры на российско-американской встрече в Саудовской Аравии идут по нескольким вариантам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям», – цитирует Захарову ТАСС.
Участник российской делегации на встрече в Эр-Рияде сенатор Григорий Карасин ранее сообщил, что переговоры идут уже три часа. Они начались в отеле The Ritz-Carlton, одной из тем обсуждения Кремль называл безопасность судоходства в Черном море.