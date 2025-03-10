Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру

Трамп отметил недостаточное желание Киева к мирному урегулированию конфликта

Tекст: Максим Попов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев пока не проявляет достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

Трампа спросили, собираются ли США возобновить помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по ресурсам. Президент ответил: «Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они хотели мира».

На вопрос о том, как именно Киев должен продемонстрировать стремление к миру, Трамп ответил, что пока украинские власти этого не сделали в необходимой мере. Он выразил уверенность, что это станет очевидным в течение ближайших двух или трех дней.

Кроме того, американский лидер отметил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных. На вопрос, готова ли страна отменить паузу в передаче этой информации Киеву, он ответил: «Мы почти сделали это».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.