Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.
Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».
Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.