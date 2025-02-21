Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по демографической и семейной политике, который возглавила Валентина Матвиенко, ее заместителем стала Татьяна Голикова.
Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов. Возглавит Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».
В документе указано, что состав совета включает в себя значимых представителей различных сфер. Среди участников председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин.
Также в состав совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и президент РАН Геннадий Красников. Исполнительный комитет «Народного фронта» будет представлен Михаилом Кузнецовым, участие в работе совета также примет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
5 февраля Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.