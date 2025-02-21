Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов. Возглавит Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

В документе указано, что состав совета включает в себя значимых представителей различных сфер. Среди участников председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин.

Также в состав совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и президент РАН Геннадий Красников. Исполнительный комитет «Народного фронта» будет представлен Михаилом Кузнецовым, участие в работе совета также примет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

5 февраля Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.