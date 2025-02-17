Философы – защитники Отечества получили Президентские премии за мужество и вклад в науку

Tекст: Ольга Иванова

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Евразийской философской премии-2025. Президентский фонд культурных инициатив поддержал мероприятие, приуроченное к Году Защитника Отечества.

Специальную премию «Поколение победителей» получил Давид Дубровский, известный философ и фронтовик. Он участвовал в Великой Отечественной войне, где был контужен и дошел до Германии. Его фронтовой опыт значительно повлиял на его философские взгляды. За свою карьеру Дубровский опубликовал десять книг и более 250 статей о человеческом сознании и обществе. На церемонию он приехал в сопровождении сына, где награду ему вручил его ученик Альберт Ефимов.

Дубровский поблагодарил коллег за премию, подчеркнув, что важно видеть хорошее в жизни и людях: «Пока мы напрягаемся, пока мы держимся, пока мы нужны людям, то мы живем». Зал аплодировал стоя.

Премию «За мужество в философии» получило Луганское Философское общество (ФМО), члены которого часто совмещают научную и военную деятельность. Доктор наук Виталий Даренский и его коллеги продолжают традиции предков, трудясь в условиях боевых действий с 2014 года. За премией в Москву приехали Нина Ищенко и Елена Заславская, представляющие общество.

ФМО с 2015 года выпустило серию признанных в России сборников философских работ. В 2022 году они выпустили сборник «Философ на войне», который получил признание, в том числе в трудах Дарьи Дугиной.

