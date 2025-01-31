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Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов
В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП
Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.
Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.
Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.