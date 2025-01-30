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По статье о наемничестве объявили в розыск двух американцев
Граждане Соединенных Штатов Роберта Вардаро и Бенджамина Рида обвинили в наемничестве на стороне Украины, их объявили в международный розыск по решению прокуратуры ДНР.
Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения по делам Роберта Вардаро и Бенджамина Рида, подозреваемых в участии в боях на стороне Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обвиняемые объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их.
Согласно версии следствия, с февраля 2022 года по май 2024 года Бенджамин Рид участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем Избранной роты. За свои услуги он получил эквивалент более 1,2 млн рублей. Роберт Вардаро, в свою очередь, вступил в Интернациональный легион и получил 346 тыс. рублей.
По данным ведомства, Рид ранее служил в Корпусе армейской военной полиции США, участвовал в боевых действиях в Ираке и Мали, работал наемником в Афганистане и профессионально занимался единоборствами. Роберт Вардаро служил в Корпусе морской пехоты США, командировался в Ирак, Афганистан и Сирию.
Ранее CNN сообщал, что свыше 20 американских наемников пропали на передовой на Украине.