Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией

Стало известно содержание письма Байдена Трампу

Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

Tекст: Вера Басилая

Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.