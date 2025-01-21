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В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины
Посол России в Индонезии заявил, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о 100% пошлинах
БРИКС не считает серьезными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные торговые пошлины для стран объединения, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.
По его словам, БРИКС обладает достаточной силой и самостоятельностью в решении финансовых вопросов, чтобы не придавать значения подобным угрозам, передает ТАСС.
Сергей Толченов подчеркнул, что внутри БРИКС активно обсуждаются вопросы создания собственной валюты и осуществления трансграничных платежей. Дипломат выразил уверенность в том, что объединение достаточно сильное, чтобы противостоять давлению даже со стороны США.
Посол отметил, что Москва ожидает, что Джакарта займет аналогичную позицию и не поддастся на «высокомерные заявления» от стран, не входящих в БРИКС.
Толченов выразил надежду на стойкость Индонезии в данном вопросе, что станет дополнительной поддержкой для всего объединения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов.
Министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.
Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано, у стран объединения пока нет такой цели.
6 января МИД Бразилии, которая 1 января по принципу ротации стала председателем БРИКС, проинформировал, что Индонезия присоединилась к объединению в качестве полноправного члена.