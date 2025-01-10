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Мэл Гибсон сравнил лесной пожар в Лос-Анджелесе с бомбардировкой Дрездена
Американский актер Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.
В интервью News Nation Гибсон рассказал, что потерял свой дом в Малибу, который был уничтожен лесным пожаром, передает ТАСС. Актер сравнил разрушения с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны. Он жил в этом доме около пятнадцати лет и отметил, что утрата произвела на него опустошающее эмоциональное воздействие.
В момент пожара Гибсон находился в Остине, штат Техас, на записи подкаста Джо Рогана. Актер признался, что был обеспокоен информацией о пожаре в районе своего дома. После возвращения в Малибу он обнаружил, что его курицы выжили, несмотря на разрушения, и с юмором заметил, что они не превратились в жареных куриц.
Ранее аналогичные пожары не раз угрожали его дому, но в этот раз огонь пришел с другой стороны. Гибсон выразил надежду, что сможет восстановить свой дом с помощью страховых выплат. Он также предположил, что дом его соседа, актера Эда Харриса, вероятно, тоже уничтожен.
Напомним, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес погибли десять человек, более 10 тыс. строений уничтожены огнем. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия пожаров в Лос-Анджелесе, а шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров с ядерным взрывом.