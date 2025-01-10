Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Байден пошутил о затронувших дом Харрис пожарах в Калифорнии
Президент США Джо Байден на брифинге, посвященном пожарам в Калифорнии, которые унесли жизни как минимум десяти человек, допустил двусмысленную шутку, обращаясь к вице-президенту Камале Харрис.
На брифинге, посвященном стихийному бедствию, Байден обратился к вице-президенту США со словами: «Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это затронуло напрямую, так что жгите. Простите за игру слов», передает ТАСС.
В данный момент дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за активных лесных пожаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес погибли десять человек, более 10 тыс. строений уничтожены огнем, вводится комендантский час.
Убытки страховщиков в Калифорнии от пожаров могут достичь 20 млрд долларов из-за распространения огня и ограниченных успехов пожарных.
Американские шерифы отмечают, что бушующие пожары уничтожили более 10 тыс. строений, власти ожидают рост числа жертв и разрушений, а последствия сравнимы с атомной бомбардировкой.