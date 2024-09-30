Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
Маск предрек уничтожение конституции США демократами
Илон Маск заявил, что победа демократов на выборах грозит конституции США
Илон Маск выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией».
Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность, что победа демократов на предстоящих выборах в США может привести к «уничтожению» конституции страны, передает РИА «Новости».
Маск отреагировал на слова спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри, который посетовал на первую поправку к американской конституции, гарантирующую свободу слова. По словам Керри, это положение мешает борьбе с «дезинформацией» в соцсетях и требует изменений.
Ранее Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, лишая Америку настоящих выборов. Между тем во время дебатов с Трампом кандидат от демократов Камала Харрис, по мнению Маска, превзошла ожидания, однако он считает, что Трамп все же лучше справится с должностью.