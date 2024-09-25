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    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    43 комментария
    25 сентября 2024, 18:12 • Новости дня

    В Ливане за сутки из-за атак Израиля погиб 51 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки из-за израильских атак на ливанской территории погибли минимум 51 человек, ранения получили 223 человека, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъярд.

    Медицинские учреждения переполнены, медики работают в чрезвычайном режиме, заявил и. о. министра, передает ТАСС.

    Отмечается, что в прошлые сутки из-за атак Израиля погибли 569 человек, ранения получили более 1,8 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын.

    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    23 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока

    Байден назвал перемирие в Газе своим приоритетом до конца срока

    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что достижение перемирия в секторе Газа стало его приоритетом до конца срока полномочий, стремясь войти в историю как «миротворец».

    Президент США Джо Байден подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа перед своими советниками по национальной безопасности, пишет Politico. Он надеется, что таким образом сможет войти в историю как «миротворец» и облегчить путь к победе на выборах Камале Харрис, кандидату от Демократической партии.

    Однако, по мнению источников, реализация этой инициативы сталкивается с двумя крупными препятствиями: Израиль настаивает на сохранении своего контингента вдоль демилитаризованной зоны у границы с Египтом, чему категорически противостоит ХАМАС; кроме того, существуют разногласия по поводу обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

    Несмотря на сложности, Байден призывает своих советников «игнорировать недавние неудачи» и продолжать усилия по достижению перемирия, взаимодействуя с обеими сторонами конфликта и посредниками. Однако скептицизм относительно возможного достижения соглашения в ближайшее время все же существует. Официальные лица из администрации Байдена отмечают, что у обеих сторон отсутствует стремление к этому.

    В ходе общения с журналистами Байден подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Он также выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и началу Израилем наземной операции в анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Джо Байден поддержал прекращение огня между Израилем и палестинскими группировками. Кроме того, в октябре стало известно, что США планировали помочь Израилю в случае нападения со стороны Ирана или «Хезболлы». Также сообщалось, что американская администрация готовила дипломатическую инициативу для снижения напряженности в регионе.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    25 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»

    «Хезболла» заявила о ракетном ударе Qader-1 по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

    Вооруженные отряды «Хезболла» нанесли ракетный удар по пригородам Тель-Авива, утверждая, что целью была штаб-квартира «Моссада», использовав для атаки баллистическую ракету Qader-1.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел пригородов Тель-Авива, сообщает ТАСС. В заявлении, размещенном в телеграм-канале формирования, утверждается, что удар был нанесен по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад».

    В сообщении «Хезболлах» уточняется, что для атаки была использована баллистическая ракета Qader-1. В организации заявили, что удар был ответом на недавние инциденты в Ливане, включая взрывы пейджеров и беспроводных устройств, произошедшие 17 и 18 сентября.

    «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки «Моссад», которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», – говорится в заявлении «Хезболла».

    В ночь на среду израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС. Вслед за этим пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердила гибель командующего Ибрагима Аль-Кубайси.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    24 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»

    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    @ REUTERS/Aziz Taher

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

    Воздушная операция проводилась в районе Дахия, который является одним из ключевых поддерживающих центров «Хезболлы» в столице Ливана, передает ТАСС со ссылкой на заявление израильских военных.

    В момент удара на месте также находились другие важные командиры ракетных сил этого движения. Подробности о том, были ли они поражены в ходе атаки, не сообщаются.

    Ранее во вторник израильский беспилотник нанес ракетный удар по зданию в квартале Губейри на южной окраине Бейрута.

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    24 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Израиль ночью атаковал десятки объектов «Хезболлы» в Южном Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия обороны Израиля ночью нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, атаковав десятки целей.

    ВВС Израиля продолжают атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. За прошедшую ночь израильские силы совершили удары по десяткам целей, сосредоточенных в разных районах Южного Ливана, передает ТАСС.

    Между тем движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке на израильскую транспортно-логистическую базу «Амос» и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яаков на севере Израиля. Согласно заявлению «Хезболлы», бойцы использовали ракеты «Фади-1» и «Фади-2» для ударов по целям, находящимся на расстоянии 60 км от ливано-израильской границы, передает РИА «Новости».

    Также движение указало, что трижды за ночь атаковали ракетами аэропорт Мегиддо, расположенный на севере Израиля.

    Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы атаковали более 150 целей, связанных с шиитской организацией «Хезболла», в Ливане, используя десятки истребителей в утренние часы.

    Однако после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров, Али Караки, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что тот жив и находится в безопасном месте.

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    24 сентября 2024, 06:32 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о провале попыток Израиля убить одного из лидеров движения

    Tекст: Константин Сергеев

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров Али Караки сообщило, что тот жив и находится в безопасном месте.

    «Комментируя утверждения об убийстве Али Караки, заверяем, что Али Караки в порядке и полном здравии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Караки – наиболее высокопоставленный военный командир движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые ранее были убиты израильскими силами.

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что в ночь на вторник атаковало ракетами транспортно-логистическую базу «Амос» и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яакова на севере Израиля.

    Ранее сообщалось, что во вторник жертвами израильских авиаударов стали 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин, пострадали более 1,6 тыс. человек.

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    23 сентября 2024, 10:35 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по 150 объектам «Хезболлы»

    Израиль атаковал более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военно-воздушные силы атаковали более 150 целей, связанных с шиитской организацией «Хезболла», в Ливане, используя десятки истребителей в утренние часы, сообщила армейская пресс-служба.

    Как говорится в сообщении, израильские ВВС утром нанесли удары по более чем 150 объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, передает ТАСС. Там добавили, что в атаках участвовали десятки истребителей из всех подразделений ВВС. Цели, подвергшиеся ударам, включают склады с оружием, командные пункты и другие стратегические объекты, принадлежащие «Хезболле». Армейская пресс-служба отметила, что удары направлены на ослабление военной инфраструктуры группировки.

    Операция проводится на фоне обострения отношений между Израилем и «Хезболлой», вызванного недавними инцидентами на границе Израиля и Ливана. Израильские власти утверждают, что такие действия необходимы для обеспечения безопасности государства. «Хезболла», в свою очередь, обвиняет Израиль в агрессии и угрожает ответными мерами.

    Ранее шиитские вооруженные группировки Ирака заявили об атаке с использованием ракет и БПЛА на северные и южные территории Израиля, что вызвало реакцию Армии обороны Израиля. Кроме того, вооруженные отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по заводам израильской компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша», как говорится в коммюнике формирования.

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    24 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Посол России: Ливан оказался на грани гуманитарной катастрофы

    Посол России заявил о риске гуманитарной катастрофы в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, подобной ситуации в Газе, также существует высокий риск войны с Израилем.

    В эфире канала «Россия-24» Рудаков сделал несколько заявлений, сообщая о сложной ситуации в стране. Как передает ТАСС, посол отметил, что Ливан переживает серьезную гуманитарную угрозу, схожую с тем, что происходит в секторе Газа, добавив, что «зачинщик этой трагедии, естественно, один и тот же».

    Кроме того, Рудаков подчеркнул, что риск полномасштабной войны между Ливаном и Израилем сейчас крайне высок и может перерасти в региональный конфликт. Он отметил, что точно спрогнозировать развитие событий сложно, но вероятность начала «Третьей ливанской войны», как ее называют в СМИ, вполне реальна.

    Также, несмотря на напряженность, посольство России в Ливане продолжает работать в штатном режиме. По словам посла, консульский отдел предоставляет все необходимые услуги. Он заверил, что информации о пострадавших российских гражданах на данный момент нет.

    Вместе с тем посольство призывает россиян воздержаться от поездок в Ливан и покинуть страну на коммерческих рейсах. Посол напомнил, что аэропорт в Бейруте функционирует в практически штатном режиме и безопасность граждан является приоритетом.

    Напомним, израильские ВВС нанесли удары по 150 объектам «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, в результате авиаударов жертвами стали 492 человека, включая 35 детей и 58 женщин, и пострадали более 1,6 тыс. человек.

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    24 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Сотрудница ООН погибла при ударе Израиля по Ливану

    Сотрудница УВКБ ООН и ее сын погибли в Ливане от израильской ракеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара Израиля по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын, когда ракета попала в их дом в долине Бекаа.

    Как передает ТАСС, в результате израильских ударов по Ливану погибли сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Дина Дарвиш и ее младший сын. Этот трагический случай произошел в долине Бекаа, где израильская ракета попала в дом семьи.

    Дарвиш работала в офисе УВКБ ООН в Ливане на протяжении 12 лет. Вместе с ней погиб ее младший сын, тогда как медикам удалось спасти ее мужа и второго сына, сообщили в управлении. Представители УВКБ ООН выразили свое возмущение по поводу произошедшего.

    Этот инцидент стал частью продолжающегося напряжения в регионе, где действия израильских военных нередко приводят к жертвам среди мирного населения.

    Ранее сообщалось, что военные под эгидой ООН пострадали в Ливане при ударе Израиля.



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    23 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Названо число жертв при ударах израильских ВВС по югу Ливана

    Al Mayadeen: При обстрелах ВВС Израиля на юге Ливана погибли 50 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов ВВС Израиля на юге Ливана, по данным Минздрава, погибли 50 человек и 300 пострадали, в том числе женщины и дети.

    ВВС Израиля нанесли удары по пунктам в южной части Ливана, передает ТАСС. По информации телеканала Al Mayadeen, эти удары привели к гибели не менее 50 человек, еще 300 получили ранения. В числе погибших и пострадавших оказались дети, женщины, а также сотрудники спасательных служб.

    Канал Al Mayadeen сообщил о трагедии со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Проводятся спасательные операции и оказание медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ливаном обострился после того, как по югу Ливана были нанесены авиаудары израильскими ВВС. Израиль атаковал южные территории Ливана в ответ на обстрелы своих поселений шиитскими формированиями. Одновременно с этим силы «Хезболлы» применили средства ПВО против израильских самолетов. В результате эскалации ранее был сбит израильский беспилотник Hermez 450.

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    24 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильский беспилотник атаковал южную окраину Бейрута

    Израильский беспилотник ударил по кварталу Губейри в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильский беспилотник нанес ракетный удар по зданию в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, что привело к поднятию клубов дыма и приближению карет скорой помощи к месту происшествия.

    Одно из зданий, находящихся в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, было атаковано беспилотным летательным аппаратом израильских ВВС, сообщает ТАСС. По словам одного из местных жителей района Дахия, удар был нанесен по зданию у въезда в южное предместье Бейрута.

    С места атаки поднимались клубы дыма, а сирены карет скорой помощи были слышны по всему району, что свидетельствует о серьезности происшествия. Квартал Губейри известен тем, что в нем расположены штабные офисы шиитской организации «Хезболла», что делает его частой целью атак в регионе. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль наносил авиаудары по Ливану, в результате которых погибли 492 человека и более 1,6 тыс. человек получили ранения. В контексте происходящего, Израиль обвинял «Хезболлу» в использовании мирных жителей в качестве живого щита для защиты от ракет и вооружения. Помимо этого, Израиль заявлял, что свыше 1,3 тыс. «террористических целей» были поражены в Ливане.

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    24 сентября 2024, 20:17 • Новости дня
    British Airways приостановила полеты в Тель-Авив

    British Airways отменила рейсы в Тель-Авив до 26 сентября из-за эскалации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в израильский Тель-Авив из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

    Полеты приостановлены до 26 сентября включительно, решение было принято в связи с оперативной оценкой ситуации безопасности, сообщили в авиакомпании, передает РИА «Новости».

    Представитель British Airways отметил, что безопасность пассажиров является приоритетом компании. Клиентам, которым отменили рейсы, сообщат возможные варианты для осуществления поездки в другое время или по другим направлениям, добавил он.

    Ранее Flydubai и EgyptAir отменили рейсы в Бейрут из-за эскалации в Ливане.

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    24 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Израиль начал новую волну ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские войска начали новую волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, заявила пресс-служба армии обороны Израиля.

    В армейской пресс-службе подчеркнули, что удары направлены против «террористических объектов» «Хезболлы», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта между Ливаном и Израилем вызывает серьезные опасения у России из-за риска полной дестабилизации Ближнего Востока.

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    24 сентября 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков заявил об опасной дестабилизации Ближнего Востока из-за Ливана

    Песков заявил об опасности эскалации между Ливаном и Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем вызывает серьезные опасения у России из-за риска полной дестабилизации Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке потенциально чрезвычайно опасны, так как могут привести к полной дестабилизации региона. Представитель Кремля отметил, что это вызывает чрезвычайную озабоченность у России, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков выразил недовольство по поводу отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что мирный процесс монополизирован одной страной, в результате чего достижение успехов в урегулировании остается под вопросом. По его словам, нынешняя ситуация становится еще более опасной из-за отсутствия видимых перспектив мира.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, подобной ситуации в Газе, также существует высокий риск войны с Израилем.

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    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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