В Индии началось расследование из-за расовой дискриминации на Netflix

Индийские власти начали расследование против Netflix из-за дискриминации

Индийские власти инициировали расследование против стримингового сервиса Netflix из-за подозрений в визовых нарушениях и расовой дискриминации, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Информация была получена от министерства внутренних дел Индии, которое в июле направило письмо бывшему директору по бизнесу и юридическим вопросам Netflix в Индии, Нандини Мехта. В письме указываются возможные нарушения визового режима, создание нелегальных структур, уклонение от налогов и случаи расовой дискриминации.

Нандини Мехта, которая покинула свою должность в 2020 году, приветствовала начало расследования индийскими властями и выразила надежду на его публичные результаты. Более того, она подала в суд на Netflix в США, обвиняя компанию в неправомерном увольнении и дискриминации по расовому и половому признакам. В ответ Netflix отвергает данные обвинения и утверждает, что не располагает сведениями о расследовании индийскими властями.

Ранее, 9 сентября, агентство ANI подало иск против Netflix и продюсеров сериала «Рейс 814: Захват Кандагара». ANI требует удалить четыре серии сериала из-за использования контента агентства без соответствующей лицензии. Также 2 сентября телеканал NDTV сообщил о требовании правительства Индии разъяснений от Netflix по поводу замены имен террористов в сериале, что, как утверждается, искажает факты о захвате самолета Indian Airlines в 1999 году.

Ранее индийский кинорежиссер Сохам Шах подал иск против американского стримингового сервиса Netflix, обвинив его в плагиате своего фильма «Фортуна». Он назвал южнокорейский сериал «Игра в кальмара» точной копией его более ранней работы.