У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.7 комментариев
Путин: Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов
Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Глава государства отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.