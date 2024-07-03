Путин: Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов

Путин и Эрдоган встретились в Астане

Tекст: Валерия Городецкая

Ожидается, что лидеры обсудят накопившиеся между государствами чувствительные вопросы, передает ТАСС. В частности, в ходе переговоров будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, ситуация на Украине и в Сирии.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин может обсудить с Эрдоганом свой предстоящий визит в Турцию.