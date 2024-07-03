У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.5 комментариев
Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Лидеры беседуют в преддверии саммита ШОС, который открывается в Астане. Сегодня у Путина состоялась серия двусторонних встреч с главами различных государств. Переговоры с Токаевым ее завершают, передает ТАСС.
Ранее Путин в Астане провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.