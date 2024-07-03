  • Новость часаЭрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    13 комментариев
    3 июля 2024, 16:56 • Новости дня

    Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

    Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане.

    «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

    «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

    Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    3 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    МИД КНР ответил на заявление Стубба о разрешении конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китай являются крупными независимыми странами, поддерживающими контакты друг с другом по урегулированию на украинской территории, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что Пекин может закончить кризис на Украине.

    Россия и Китай – это независимые страны, и Китай не является создателем украинского кризиса и его стороной, сказала Мао Нин, передают «Ведомости» со ссылкой на The Paper.

    Китайская сторона выступает за мир и диалог, поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Китай продолжит «играть конструктивную роль» в урегулировании кризиса.

    Ранее Стубб заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и разрешить конфликт на Украине, поскольку российская сторона якобы сильно зависит от китайской.

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    3 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Казахстан
    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщил Кремль.

    Как сообщается на сайте Кремля, страны ШОС рассмотрят дальнейшее углубление сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам. Планируется подписание Астанинской декларации. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч.

    Напомним, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

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    3 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.

    Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    2 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США

    Посольство Китая назвало клеветой заявление США о ведении разведки с Кубы

    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США
    @ eng.chinamil.com.cn/Photo by Wang Bin

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления американской стороны о том, что Китай использует объекты на Кубе в целях разведки, являются клеветой, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    «Эти утверждения считаются клеветой. Кубинская сторона уже дала пояснения», – передает ТАСС его слова.

    Он отметил, что именно США являются ведущей страной в области разведки и даже не щадят своих союзников. Лю Пенъюй потребовал от США прекратить очернение Китая.

    В докладе американского центра указывается, что Китай расширяет объекты на Кубе, предположительно для проведения электронной разведки в отношении США.

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    3 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    Ледокол «Евпатий Коловрат» передан Тихоокеанскому флоту
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» построен и передан заказчику, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

    В Telegram-канале ОСК указано, что построенный в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Вымпел» ледокол предназначен для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах.

    Ледокол является многофункциональным и обладает высокой маневренностью. Он оснащен современным навигационным оборудованием и может работать в сложных метеорологических условиях.

    Ранее состоялась закладка атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    3 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара и Москва нацелены на достижение товарооборота в 100 млрд долларов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

    В настоящее время товарооборот между Россией и Турцией составляет 55 млрд долларов, сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

    Коментарии (8)
    2 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

    Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Газпром нефть» ведет модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом компания обеспечивает технологический суверенитет российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордном объеме выручки компании.

    «Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

    «Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

    «Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию, ведет научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

    «Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

    Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.

    «Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

    Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

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    3 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены два помещения

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены два коммерческих помещения и одна квартира, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что специалисты уже завершили обследование прибрежной полосы, пострадавших нет.

    Кравченко добавил, что введенные после атаки ограничения сняты.

    Известно, что повреждены квартира и два коммерческих помещения.

    Напомним, в ночь на среду система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над регионами России.

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    3 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили сборку российских автомобилей в Азербайджане

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев на переговорах обсудили вопрос сборки российских автомобилей в республике, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    По его словам, в ходе переговоров речь шла и о развитии промышленной кооперации, о сборке российских автомобилей на территории Азербайджана, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    3 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию для переговоров.

    В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Обязательно приеду», – заверил российский лидер.

    Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    2 июля 2024, 17:36 • Новости дня
    Ушаков привел детали программы Путина на саммите ШОС в Казахстане

    Ушаков: Путин на саммите ШОС в Астане проведет серию двусторонних встреч

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва рассматривает это мероприятие как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать», отметил Ушаков, передает ТАСС.

    В частности, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом, рассказал помощник президента России.

    На следующий день возможны «небольшие краткие двусторонние контакты», добавил он. Уже согласованы переговоры с временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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