Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

Tекст: Валерия Городецкая

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

«Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.