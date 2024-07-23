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Военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией
Предложены поправки в проект закона о дисциплинарном аресте военных за гаджеты с геолокацией
В поправках, поддержанных комитетом Госдумы по обороне, нарушение военными запрета на ношение гаджетов, которые могут передавать онлайн данные геолокации, предложено считать дисциплинарным проступком, за него бойцам в зоне СВО будет грозить дисциплинарный арест до десяти суток.
Речь идет о том, что при исполнении обязанностей военной службы нельзя иметь при себе электронные средства «бытового назначения», способные хранить или передавать через интернет «аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», передает ТАСС.
Кроме того, грубым дисциплинарным проступком предложено считать нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность бойцов к воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить место их нахождения. За нарушение также предлагается наказывать дисциплинарным арестом до десяти суток.
Поправки предложены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».
В 2023 году Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения.