Военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией

Предложены поправки в проект закона о дисциплинарном аресте военных за гаджеты с геолокацией

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о том, что при исполнении обязанностей военной службы нельзя иметь при себе электронные средства «бытового назначения», способные хранить или передавать через интернет «аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», передает ТАСС.

Кроме того, грубым дисциплинарным проступком предложено считать нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность бойцов к воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить место их нахождения. За нарушение также предлагается наказывать дисциплинарным арестом до десяти суток.

Поправки предложены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

В 2023 году Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения.