Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
В Кремле заявили об изучении новых санкционных правил ЕС по владению компаниями
Представитель Кремля Песков: Москва изучает новые санкционные правила ЕС по владению компаниями
Российское правительство анализирует уточнение ЕС санкционных правил, касающихся владения компаниями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Известно, что были уточнены критерии определения контроля над компаниями, в частности, ранее речь шла о владении более чем 50% капитала, а теперь – 50% и более, передает ТАСС.
«Оценка будет производиться правительством», – отметил Песков, добавив, что уже после оценки будут сделаны соответствующие выводы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей.