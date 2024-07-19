В Кремле заявили об изучении новых санкционных правил ЕС по владению компаниями

В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз

Песков: Идея о превращении ЕС в оборонный союз говорит о настрое Европы на милитаризацию

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что идея главы ЕК подтверждает настрой европейских государств на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике, передает ТАСС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

«Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», – отмечается в ее политической программе.

Глава ЕК намерена назначить еврокомиссара по обороне и представить «Белую книгу по будущему европейской обороны». Кроме того, фон дер Ляйен считает, что ЕС должен создать единый рынок оружия и военных инвестиций и единую систему европейской ПВО «Европейский противовоздушный щит», заявив, что «свобода Европы в опасности».

До этого Песков заявил, что Россия не угрожает никому в Европейском союзе, на Украине она защищает свои интересы.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».