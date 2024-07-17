Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в ближайшие дни
Заммэра Москвы Бирюков: В четверг и пятницу столицу накроют сильный дождь и ветер
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия в Москве в четверг и пятницу, предупредил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В столице 18 и 19 июля ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы слова Бирюкова. «Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15.00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков», – сообщил он.
В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вышли ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал.
На улицах города дежурят бригады и техника ГУП «Мосводосток», дорожных служб и инженерных компаний, сообщило ведомство. Приняты меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов.
Ведомство призывает москвичей быть осторожными на улицах в непогоду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать автомобили вблизи них. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее два человека пострадали в Москве во время урагана.