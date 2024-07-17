Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.0 комментариев
Путин: Есть предложения по налогообложению майнеров криптовалют
В нескольких регионах может образоваться нехватка электроэнергии, поскольку растет майнинг криптовалют, уже есть предложения по обложению налогом майнеров, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике.
Майнинг криптовалют в стране занимает 1,5% общего потребления электричества в России, сказал Путин, передает ТАСС.
«По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти», – отметил он.
Неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, такое уже заметно в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, подчеркнул глава государства.
«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа», – отметил президент.
Нехватка электричества грозит серьезными последствиями предприятиям, системам ЖКХ, городам и поселкам.
«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», – объяснил Путин.