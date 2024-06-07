До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой
Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов
Объем задолженности Соединенных Штатов перед мировой экономикой составляет 54,3 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.
Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.