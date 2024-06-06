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Генсек ООН осудил удар Израиля по школе в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар израильских военных по школе в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.
«Генеральный секретарь осуждает израильский авиаудар по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, – говорится в сообщении офиса Гутерриша, передает ТАСС.
Генсек НАТО подчеркивает, что объекты ООН неприкосновенны, в том числе и во время вооруженного конфликта, и должны постоянно находиться под защитой всех сторон».
Гутерриш призвал все стороны палестино-израильского конфликта защищать гражданское население и вновь настоятельно призвал к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в результате удара по школе погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения.