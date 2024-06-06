Запросы ИТ-специалистов и аудитории медиапродуктов обсудили на ПМЭФ

Tекст: Дарья Григоренко

Одна из сессии форума была посвящена деятельности кинематографа и медиа в современных реалиях. Генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что запрос на это есть, потому что обстоятельства, которые происходят вокруг, они и правда необычны, непонятны, и поиск экранного образа, который мог бы дать ответы на эти вопросы, действительно существует. «Почему я говорю об этом с уверенностью – потому что я смотрю и вижу цифры», – добавил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сценарист, креативный продюсер ООО «НМГ Студия» Андрей Золотарев подчеркнул, что сейчас есть яркий запрос на героя, который что-то создает. «В 90-е у нас не существовало забытого советского жанра «производственная драма». Он считался стыдным, а сейчас возвращается. Потому что производственная драма, история про то, как не было ничего, а потом благодаря кому-то что-то появилось, это круто», – считает он.

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров уточнил, что люди в мире и в стране, и зрители, оказались в ситуации переходной, и мир находится в смене эпох: эпохи постиндустриальной на эпоху цифровую. «Очевидно, что у всех есть вопрос: кто я в этом новом мире? И второй вопрос: как мне совершить этот переход максимально эффективно и с наименьшими потерями? И очевидно, что если творец, продюсер, режиссер, находит ответ на этот вопрос, то он герой, и его герои совершенно точно становятся популярными», – пояснил Жаров.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что сейчас существует отрыв образования от реальной жизни, и специалистов порой готовят без какого-либо прикладного назначения. Чтобы решить эту проблему, по его словам, необходимо как можно теснее осуществлять коллаборацию отрасли и образования.

Как указал гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, «исследования показали, что специалист, который выпускается Высшей школой, даже с приставкой ИТ, не всегда подходит рынку, поскольку и у него ожидания другие, и у работодателя. «И там воронка сужается. Поэтому, конечно, здесь рецепт какой? Максимальное включение бизнеса в процесс подготовки тех, кто, собственно, потом на рынок будет выходить», – пояснил он.

Плуготаренко также подчеркнул, что на сегодняшний день в профессиях, в которых интенсивно используют информационно-коммуникационные технологии, задействовано 8,6 млн человек, или 12% от общей занятости. Если же говорить именно про ИТ-специалистов, то работодателям необходимо понимать их пирамиду ценностей, уверен эксперт: «Да, безопасность, да, справедливость, да, высокие зарплаты, но еще и страновые, а лучше планетарные задачи, которые я могу решать, желательно находясь в России и работая на российскую организацию. Если мы сможем это все гарантировать, то все будет хорошо с воспроизводимостью кадров и с приходом в эту профессию».