Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Белый дом признал, что оружие США не изменило ход конфликта на Украине
Поставляемое Киеву американское оружие не оказало кардинального влияния на ход боевых действий, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Выступая в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне, Файнер опроверг популярные утверждения о том, что то или иное оружие может серьезно изменить ситуацию на поле боя на Украине, передает ТАСС.
Он отметил, что США уже предоставили Киеву большое количество систем, о которых люди высказывались в подобном ключе, и это не повлекло кардинальных изменений, хотя и «послужило поддержке и укреплению Украины».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО будет продолжать снабжать Украину новейшими вооружениями, однако на решимость России это не повлияет и не изменит хода специальной военной операции.