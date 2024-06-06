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Озвучены планы строительства зарядных станций для электромобилей
В России пообещали построить 1,4 тыс. зарядных станций для электромобилей к концу года
Вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о планах по строительству 1,4 тыс. зарядных станций для электромобилей в России в 2024 году.
Как указал Новак в интервью телеканалу НТВ, в России «принята программа развития зарядной инфраструктуры, она реализуется». По его словам, в этом году планируется построить около 1,4 тыс. электрозаправок, передает ТАСС.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать единую систему электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей, сервис будет отслеживать работу станций онлайн, сообщили в правительстве России.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на создание 1337 зарядных станций для электрокаров отправлено в 2024 году 3,7 млрд рублей.