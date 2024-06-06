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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    19 комментариев
    6 июня 2024, 16:12 • Новости дня

    Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали 20 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из загоревшегося здания на ВДНХ в столице эвакуировались порядка 20 человек, сообщил источник в оперативных службах города.

    На ВДНХ загорелась крыша двухэтажного здания, сказал собеседник ТАСС.

    Из здания эвакуировались около 20 человек. Причиной пожара могло стать попадание молнии.

    Позднее в МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших. Началось тушение здания.

    6 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

    Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
    @ Анна Горбань/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.

    «Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.

    Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

    В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.


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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    6 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Грузия назвала своего «единственного друга»
    Грузия назвала своего «единственного друга»
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Европа в последнее время ведет себя нерелевантно по отношению к Грузии и должна пересмотреть это отношение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телевидению Аджарии он сказал, что «Европа очень нерелевантно поступает с Грузией в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

    В частности, по его словам, в Грузии «тайно финансируют политические партии и радикальные группы, происходит вмешательство в политические процессы».

    «Евросоюз много чего должен исправить по отношению к Грузии, в том числе в плане прозрачности», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Это не по-европейски, когда стимулируешь в стране такое поведение, которое может привести к хаосу, иметь катастрофические последствия», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, «в действительности единственный друг Грузии – это собственный народ».

    Накануне председатель парламента Грузии обвинил Евросоюз в частичном финансировании радикализации и террора в его стране из-за непрозрачности денежных потоков для неправительственных организаций.

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    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    6 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в совершении наемного убийства в столице в ходе задержания произвел не менее 15 выстрелов в полицейских, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.

    Среди населения никто не пострадал.

    Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.

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    6 июня 2024, 12:36 • Новости дня
    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве

    Убитым в ходе покушения в Москве оказался сын главы мультимедийной компании

    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убитым в четверг в ходе нападения с огнестрельным оружием в столице оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.

    Фирма Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сын бизнесмена трудился в компании отца в должности системного администратора.

    Между тем телеканал 360 сообщил, что убитый также был скейтбордистом.

    Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что убийца совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными.

    Стрельба, по предварительным данным, велась из автоматического оружия, но одиночными выстрелами.

    Ранее сообщалось, что наемный убийца работал в маске, жертвой стал мужчина 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. В ГУ МВД по Москве подтверждали, что это было заказное убийство.

    В московском ГСУ СК завели дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО над Черным морем

    Депутат Госдумы Шеремет: Россия имеет право объявить беспилотники НАТО законными целями для уничтожения

    В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО над Черным морем
    @ US Army/Airman 1st Class Tristan Viglianco

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

    Как указал депутат, задача беспилотников отнюдь не изучение климата или географии, а военная разведка и наведение ударов ВСУ по мирным объектам на юге России, особенно в Крыму, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Россия имеет полное право на уничтожение этих беспилотников как законных целей. Шеремет добавил, что их нужно уничтожать при первом же появлении, потому что после них следуют атаки по российским городам. Он подчеркнул, что эти БПЛА «несут непосредственную угрозу жизни и здоровью наших граждан».

    Шеремет считает, что присутствие беспилотников НАТО в Черном море является «военной провокацией» и «прямым вмешательством в дела региона».

    Напомним, во вторник американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. Позже стало известно, что полет американского беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты.

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    5 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги из-за незаконного изъятия органов у военнослужащих, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

    «Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.


    Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

    «Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    6 июня 2024, 03:48 • Новости дня
    Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали украинские беспилотники

    Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области произошел из-за атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области после атаки беспилотников произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По предварительным данным, площадь возгорания составляет 50 кв. метров, приводит слова Голубева ТАСС. Информации о пострадавших пока нет.

    Тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки БПЛА. Личный состав отвели на безопасное расстояние.

    В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

    К ликвидации возгорания привлечены порядка 120 человек и 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров.


    Коментарии (22)
    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

    Коментарии (33)
    5 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Представитель Афганистана рассказал о цели визита талибов на ПМЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией, заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

    По его словам, представителям страны интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, передают «Известия».

    Делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня.

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