Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Стали известны сроки официальной смены названия Tele2
Глава «Ростелекома» Осеевский: Новое название Tele2 будет объявлено осенью
Новое название оператора сотовой связи Tele2 будет объявлено осенью, а ребрендинг пунктов обслуживания абонентов завершится к Новому году, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах ПМЭФ-2024.
Пресс-служба Tele2 ранее сообщала, что оператор намерен провести ребрендинг до конца 2024 года, решив не продлевать срок действия лицензии на бренд.
Напомним, оператор принадлежал шведской компании Tele2 AB до 2013 года. Позднее российское подразделе AB выкупила группа ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания «Ростелеком», передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, против сотового оператора МТС возбудили дело из-за повышения стоимости услуг.