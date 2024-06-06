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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    18 комментариев
    6 июня 2024, 15:21 • Новости дня

    В Москве задержали собиравшего данные о военной деятельности России француза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французского гражданина, собиравшего информацию о военной деятельности России, задержали в Москве, сообщил Следственный комитет России.

    Французский гражданин, согласно версии следствия, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также он «имел умысел» на неисполнение обязанности по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

    Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    6 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в совершении наемного убийства в столице в ходе задержания произвел не менее 15 выстрелов в полицейских, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.

    Среди населения никто не пострадал.

    Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.

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    6 июня 2024, 12:36 • Новости дня
    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве

    Убитым в ходе покушения в Москве оказался сын главы мультимедийной компании

    Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убитым в четверг в ходе нападения с огнестрельным оружием в столице оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.

    Фирма Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сын бизнесмена трудился в компании отца в должности системного администратора.

    Между тем телеканал 360 сообщил, что убитый также был скейтбордистом.

    Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что убийца совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными.

    Стрельба, по предварительным данным, велась из автоматического оружия, но одиночными выстрелами.

    Ранее сообщалось, что наемный убийца работал в маске, жертвой стал мужчина 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. В ГУ МВД по Москве подтверждали, что это было заказное убийство.

    В московском ГСУ СК завели дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

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    4 июня 2024, 09:58 • Новости дня
    Во Франции ужаснулись из-за видео с мобилизацией в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад к немедленному миру на Украине в связи с публикацией в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске в рамках мобилизации.

    По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.

    В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.

    Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.

    По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    4 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    В Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра

    В Москве неизвестный ранил двух человек из пневматической винтовки

    В Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу у торгового центра, пострадали два человека, сообщил источник в оперативных службах.

    Происшествие случилось на Костромской улице, неизвестный начал стрелять из пневматической винтовки, сообщил собеседник ТАСС. Согласно предварительной информации, пострадали два человека.

    Место происшествия оцепили, там работают полицейские, медики, они помогают пострадавшим и оценивают степень тяжести ранений. Устанавливается личность стрелявшего и причины произошедшего.

    Вечером 21 мая в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Сотрудники полиции задержали семерых активных участников конфликта. СК переквалифицировал дело с хулиганства на покушение на убийство.

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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

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    4 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Макрона предупредили об угрозе гибели французских военных на Украине

    Washington Post предупредила Макрона об угрозе гибели французских военных инструкторов на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Если Париж направит военных инструкторов на Украину, Россия может нанести по ним удар, французское общество не готово встречать гробы с погибшими, пишет колумнист Ли Хокстадер.

    Хокстадер предположил, что Россия «распознает блеф» президента Франции и воспользуется «шансом унизить» Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Издание отмечает, что Макрон стал «одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров». Хокстадер считает, что риск слишком велик и что страны НАТО не захотят участвовать в конфликте с Россией напрямую, даже если военные инструкторы погибнут.

    Напомним, Reuters сообщало, что Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    4 июня 2024, 12:30 • Новости дня
    В Италии призвали Макрона «надеть каску» и отправиться воевать на Украину

    Итальянский вице-премьер Сальвини призвал Макрона отправиться воевать на Украину

    В Италии призвали Макрона «надеть каску» и отправиться воевать на Украину
    @ Markus Schreiber/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал французского президента Эммануэля Макрона лично отправиться на Украину воевать.

    «Надень каску и не морочь итальянцам голову», – передает РИА «Новости» требование Сальвини. Заявление прозвучало на предвыборном мероприятии в Бари, где выступал кандидат партии Сальвини «Лига» в мэры города.

    Ранее Маттео Сальвини говорил, что люди, подобные Макрону, являются опасными. По его словам, всех, для кого нормальны рассуждения об отправке западных войск на Украину, «нужно лечить».

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    6 июня 2024, 11:23 • Новости дня
    Неизвестный в маске застрелил мужчину на западе Москвы
    Неизвестный в маске застрелил мужчину на западе Москвы
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Александра Юдина

    Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы, в него стрелял неизвестный в маске, сообщают оперативные службы.

    По данным столичной прокуратуры, на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы ввели план «перехват».

    По данном ГУ МВД, неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. Отмечается, что совершено заказное убийство.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

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    4 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Лавров назвал законной целью для России любых французских военных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, есть немало конкретных фактов, что французские инструкторы на Украине уже работают. Лавров отметил, что их статус для российских военных не имеет значения, потому что они являются законной целью, передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

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    4 июня 2024, 00:22 • Новости дня
    США не исключили встречи Байдена и Зеленского во Франции

    Белый дом не исключил встречи Байдена и Зеленского на полях мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться во Франции на полях мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Комментируя возможность встречи, Кирби сообщил, что ему ничего не известно о подобных планах «в рабочем графике» Байдена. Однако, заявил Кирби, когда Байден и Зеленский оказываются «в одном месте», то «часто находят возможность встретиться», передает ТАСС.

    Напомним, Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. СМИ сообщали, что офис Зеленского разрешил публичную критику президента США, а также председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

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    6 июня 2024, 13:11 • Новости дня
    В Москве задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства
    В Москве задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в убийстве мужчины в столице из огнестрельного оружия найден в одном из районов города, он получил ранение и был задержан, сообщили в прокуратуре.

    В ходе отработки плана «Перехват» подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, началась перестрелка, он получил ранение, передает ТАСС.

    Мужчину нашли, согласно предварительным данным, на улице Матвеевская, заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    Также телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места, где проводилась операция по задержанию. В ролике, снятом с одной из квартир многоэтажного здания, запечатлены сотрудники полиции.

    Между тем в ГСУ СК по Москве указали, что по делу об убийстве проведут несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую. В столичной прокуратуре пояснили, что на месте убийства найдено не менее шести гильз.

    Напомним, в Москве киллер убил мужчину 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.

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    4 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    Песков сделал важное напоминание иностранным инструкторам ВСУ

    Песков: Иностранные инструкторы ВСУ не обладают иммунитетом от ударов ВС России

    Tекст: Ольга Никитина

    У иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от российских ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Франции отправить военных специалистов на Украину.

    У любых инструкторов, подчеркнул представитель Кремля, «нет никаких иммунитетов» от нанесения по ним ударов, передает ТАСС.

    СВО продолжается с теми целями и задачами, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим, подчеркнул Песков.

    Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.

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    4 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    В Кремле назвали клеветой заявления о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже
    В Кремле назвали клеветой заявления о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления о том, что Россия якобы пытается сорвать летние Олимпийские игры в Париже, безосновательны и являются огульной клеветой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Информацию, содержащуюся в докладе Microsoft о том, что Россия якобы пытается дискредитировать Игры, он назвал «огульной критикой, которая не имеет под собой никакой аргументации», передает ТАСС.

    Песков добавил, что такой критики становится все больше, но она не имеет отношения к реальности.

    Ранее Песков также назвал неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы стремится к срыву Олимпийских игр.

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    5 июня 2024, 10:53 • Новости дня
    Во Франции предупредили об ужасных последствиях отправки инструкторов на Украину

    Филиппо: Отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к «ужасной эскалации» конфликта, который не имеет отношения к Франции.

    «Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим?» – задался он вопросом на своей странице в соцсети X.

    Для России, напомнил политик, французские инструкторы станут законной целью, передает РИА «Новости».

    Парижу, по его словам, не следует никакого отправлять на Украину. Власти Франции, подчеркнул он, должны прекратить поставки вооружений и предпринять попытки достичь мирного решения конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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