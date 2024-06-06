Планировавших подорвать церковь неоязычников осудили в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемых признали виновными и назначили 14 и 12 лет колонии строгого режима, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Оба являются жителями Симферополя 1990 и 1994 годов рождения, их задержали в феврале 2022 года.

Они придерживались радикальных взглядов и были нетерпимы к иным религиям. Мужчины вступили в преступный сговор, планируя устроить теракт в храме Иконы Божией Матери «Путеводительницы» в городе в феврале 2022 года.

Один из осужденных заявлял, что «христианство нужно истребить», для этого необходимы акции устрашения. По его словам, христиане должны «вымереть» или принять язычество.

Они с приятелем договорились собрать бомбу, но довести преступный замысел до конца не удалось – их задержали сотрудники ФСБ.