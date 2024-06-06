Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Безработица в Москве достигла исторического минимума
Мэр Москвы Собянин: Безработица в Москве достигла исторического минимума
Уровень безработицы в Москве упал до 0,3%, достигнув исторического минимума, сообщил на полях ПМЭФ мэр города Сергей Собянин.
По его словам, в данный момент в Москве безработица ниже, чем в других крупных мегаполисах Европы и США. Раньше она держалась на уровне 5%, а сегодня менее 0,5% – около 0,3%, передает РБК.
Собянин объяснил низкий уровень безработицы высоким спросом на специалистов в сфере импортозамещения, где сейчас активно расширяются производства.
По словам мэра, нужны специалисты в самых разных областях: от дворников и слесарей до проектировщиков.
Также Собянин добавил, что за последние пять лет количество предприятий обрабатывающей промышленности в Москве выросло вдвое – в промышленности Москвы сейчас задействовано 700 тыс. человек.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что безработицы в России почти нет.