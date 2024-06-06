Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Автора мема про бело-золотое платье осудили за нападение на жену
В Британии осудили шотландца Кира Джонстона, ставшего известным благодаря фото платья, цвет которого не могли определить блогеры, его признали виновным в нападении на супругу Грейс.
Джонстон приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за то, что угрожал расправой своей супруге, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
В 2015 году он опубликовал свадебное фото своей тещи, после публикации пользователи Сети по всему миру устроили спор. Одни считали, что цвет платья – черно-синий, другие – бело-золотой.
Шотландец признал вину в нападении и нанесении телесных повреждений, а также в создании угрозы для жизни.