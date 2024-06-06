Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Названы самые популярные герои современного кино
Жаров: Самые популярные типажи в кино – «везунчик», «герой поневоле» и «человек из народа»
«Человек-везунчик», «герой поневоле», «перевоспитанный человек» и «человек из народа» – главные типажи героев, которые пользуются популярностью в современном кино, заявил гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.
По данным масштабного проведенного холдингом весной-летом исследования, истории про «везунчиков» всегда будут актуальны, приведя в пример «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и «По щучьему велению», передает РИА «Новости».
Еще один популярный герой – это «перевоспитанный человек», который в результате сложных жизненных обстоятельств меняется к лучшему. Ярким примером здесь служит фильм «Холоп».
Также зрители симпатизируют и героям из народа – простым людям, защищающим свою семью и малую родину, отметил Жаров, напомнив о картинах «Полярный», «Батя» и «Реальные пацаны».
Кроме того, в современном российском кино востребован образ «героя поневоле», который в критической ситуации становится защитником себя, своих близких и своих принципов. К таким фильмам относятся «Движение вверх», «Вызов» и картины о СВО.
Жаров добавил, что общество сегодня испытывает потребность в «большом герое», который мог бы стать в один ряд со Штирлицем или Данилой Багровым.
В опросе приняли участие ведущие продюсеры, режиссеры, сценаристы, писатели, ученые и психологи.