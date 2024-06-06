На Украине вынесли обвинения за незаконную постановку автомобилей на учет

Tекст: Максим Попов

Как следует из материала дела, посредник за 15 тыс. гривен (375 долларов) помог переоформить два автомобиля, предоставив их владельцу две поддельные справки о пребывании транспортных средств на воинском учете, говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что посреднику предъявлено обвинение в подделке документов, а администратору сервисного центра МВД – в несанкционированном использовании информации.



Известно, что в мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он также касается постановки автомобилей на воинский учет. За нарушение новых правил для предпринимателей предусмотрен штраф в 59,5 тыс. гривен (около 1,5 тыс. долларов), для граждан – в 22,5 тыс. гривен (около 570 долларов).



Как сообщалось ранее, командующий сил территориальной обороны в Одесской области принуждал бойцов строить ему дом.





