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На Украине вынесли обвинения за незаконную постановку автомобилей на учет
На Украине предъявили обвинение администратору сервисного центра МВД и посреднику, который за деньги помогал компаниям оформлять автомобили как поставленные на воинский учет. Без таких справок машину нельзя продать или передать другому лицу.
Как следует из материала дела, посредник за 15 тыс. гривен (375 долларов) помог переоформить два автомобиля, предоставив их владельцу две поддельные справки о пребывании транспортных средств на воинском учете, говорится в сообщении ТАСС.
Отмечается, что посреднику предъявлено обвинение в подделке документов, а администратору сервисного центра МВД – в несанкционированном использовании информации.
Известно, что в мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он также касается постановки автомобилей на воинский учет. За нарушение новых правил для предпринимателей предусмотрен штраф в 59,5 тыс. гривен (около 1,5 тыс. долларов), для граждан – в 22,5 тыс. гривен (около 570 долларов).
Как сообщалось ранее, командующий сил территориальной обороны в Одесской области принуждал бойцов строить ему дом.