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Силуанов раскрыл планы продажи изъятых государством активов
Активы, переданные в казну государства по решению суда, будут распроданы, заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Вопрос о продаже активов задал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил о решении суда об переходе имущества группы «Макфа» в доход государства.
«Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?» – поинтересовался Макаров, передает РИА «Новости».
Силуанов ответил, что эти активы находятся в казне, их планируется реализовать. Соответствующая задача поставлена Росимуществу.
«Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика», – указал Силуанов.
Напомним, центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.