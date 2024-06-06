Силуанов раскрыл планы продажи изъятых государством активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос о продаже активов задал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил о решении суда об переходе имущества группы «Макфа» в доход государства.

«Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?» – поинтересовался Макаров, передает РИА «Новости».

Силуанов ответил, что эти активы находятся в казне, их планируется реализовать. Соответствующая задача поставлена Росимуществу.

«Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика», – указал Силуанов.

Напомним, центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.