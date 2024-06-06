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В России решили расширить число проектов для защиты детей в интернете
В России планируется расширение проектов по цифровой безопасности детей. Об этом сообщила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, выступая в рамках ПМЭФ.
По ее словам, установлено, что риски, с которыми дети и подростки сталкиваются в киберпространстве, переходят из технологических в риски психологического воздействия. Именно поэтому возникла необходимость в подготовке учебно-методического пособия, которое позволит родителям и педагогам общаться с детьми, а также выявлять паттерны поведения, свидетельствующие о психологических угрозах, говорится в пресс-релизе альянса.
Белякова отметила, что цифровые вызовы, с которыми сталкиваются дети в интернете, существуют не только в России, но и за рубежом. Поэтому альянс взаимодействует со всеми странами, которые разделяют его позицию. Готов поделиться исследованиями, кейсами и методическими материалами по теме защиты детей в интернете.
Также Белякова напомнила, что объединяющим документом для организаций разных стран стала хартия «Цифровая этика детства», созданная Альянсом по защите детей в цифровой среде в 2021 году, отмечается в тексте.
Социологическое исследование рисков в интернете и психологическое пособие для взрослых по этой же теме планируется представить на форуме по управлению интернетом (IGF), который пройдет в этом году в Саудовской Аравии.