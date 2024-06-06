Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Анонсированы «Русские чтения» на Красной площади
В центре столицы 7 июня пройдет мероприятие «Русские чтения», оно посвящено Международному дню русского языка и 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.
«Русские чтения» – масштабный литературно-патриотический проект, призванный объединить жителей России страны вокруг русского языка и литературы.
С главной сцены фестиваля прозвучат отрывки из произведений ранней русской литературы, фрагменты романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» и сочинения современных российских поэтов и писателей.
Откроет «Русские чтения» хор Московского Сретенского монастыря. Ведущая программы – заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
В программе «Русских чтений» примут участие: заслуженный артист России Виктор Добронравов; заслуженная артистка России Елена Морозова; актер и поэт Антон Шагин; певец Natan; певица Анет Сай; детский музыкальный театр «Домисолька»; солисты театра «Геликон-опера».
Организатором мероприятия выступает общероссийский проект «Народов много – Родина одна».
«Русские чтения» проходят при поддержке общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Технологический партнер – корпорация VK.