Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные в последние сутки поразили пункты временной дислокации иностранных наемных боевиков, воюющих на стороне украинской армии, сообщило Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска дронов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных боевиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили 48 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун», семь снарядов HIMARS и «Ольха».
С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 225 дронов, 527 ЗРК, 16 276 танков и других боевых бронированных машин, 1330 машин РСЗО, 10 162 орудия полевой артиллерии и минометов.