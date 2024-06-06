Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин посетил воссозданные залы Царскосельского лицея и выставку в честь Пушкина
Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где осмотрел воссозданные залы второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставку «Поэт и царь», посвященную 225-летию со дня рождения русского классика.
Президент приехал в Царское Село ночью, после встречи с руководителями мировых информационных агентств. В музее-заповеднике главу государства встретили помощник президента Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.
Залы второго этажа Царскосельского лицея были полностью утрачены в середине XIX века. Их восстановление стало третьим этапом работ по воссозданию исторического облика лицея. В помещениях представлены комнаты лицеистов, столовая, больница, аптека и зал «Конференции», а также различные исторические экспонаты.
Выставка «Поэт и царь», посвящённая Александру Пушкину и Николаю I, разместилась в Камероновой галерее Екатерининского парка. На выставке представлены личные вещи поэта и императора, архивные документы, живопись и графика.
Владимир Путин принимает участие в мероприятиях ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.