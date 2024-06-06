Путин упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к неонацизму

Tекст: Денис Тельманов

«Альтернативу для Германии» подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят. Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – сказал Путин, передает ТАСС.



При этом президент подчеркнул, что Россия не видит признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и приветствует идеи по налаживанию отношений с Россией.

«Мы не видим никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии». Если кто-то высказывается за нормальные отношения с нашей страной, с Россией, мы это поддерживаем», – заявил он.

Российский лидер добавил, что Россия не имеет системных отношений с партией «Альтернатива для Германии» и не вмешивается во внутреннюю политику Германии.

«У нас системных отношений с представителями этой партии нет», – сказал Путин, заметив, что с некоторыми партийными функционерами он встречался, хотя и затруднился вспомнить, с кем именно.