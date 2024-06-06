Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к неонацизму
Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, политиков обвиняют в связях с неонацизмом, закрывая глаза на проявления нацизма на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с главами мировых информационных агентств.
«Альтернативу для Германии» подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят. Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – сказал Путин, передает ТАСС.
При этом президент подчеркнул, что Россия не видит признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и приветствует идеи по налаживанию отношений с Россией.
«Мы не видим никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии». Если кто-то высказывается за нормальные отношения с нашей страной, с Россией, мы это поддерживаем», – заявил он.
Российский лидер добавил, что Россия не имеет системных отношений с партией «Альтернатива для Германии» и не вмешивается во внутреннюю политику Германии.
«У нас системных отношений с представителями этой партии нет», – сказал Путин, заметив, что с некоторыми партийными функционерами он встречался, хотя и затруднился вспомнить, с кем именно.