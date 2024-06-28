Колокольцев заявил, что теракты в России проводятся из одного центра

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, попытки ограничить международное сотрудничество продиктованы из одного центра, который производит попытки терактов, в том числе тех, которые произошли четыре дня назад, когда американские ракеты с запрещенным кассетном боезарядом попали на пляж в Крыму, передает ТАСС.

Колокольцев добавил, что, когда не получается во время военного столкновения победить Россию, предпринимается попытки раскачать ситуацию изнутри, поэтому и проводятся эти террористические атаки.

Колокольцев подчеркнул, что Россия всегда относилась с большим уважением к странам Африки и всегда стремились укреплять сотрудничество.

«Мы рассчитываем на координацию, на консолидацию усилий и на площадке ООН, и на площадке Интерпола, так как оппоненты придерживаются принципа «разделяй и властвуй», – отметил Колокольцев.

Ранее Колокольцев заявил, что Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара Украины американскими ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.