Генпрокурор раскритиковал хабаровских чиновников из-за обманутых дольщиков

Tекст: Максим Попов

«На мой взгляд, здесь есть чиновники, которые не хотят работать или не знают, как это делать. Мы им подскажем», – приводит «РИА Новости» слова Краснова во время прямого общения с жителями города.

По словам генпрокурора, Хабаровский край остается единственным субъектом, который не выполнил поручение президента по обманутым дольщикам. «Я эту проблему со своего контроля не сниму, пока не будет жилья», – подчеркнул Краснов.

Краснов поручил своим подчиненным провести проверку того, как региональные чиновники строят новые дома для пострадавших. Также он заявил, что все причастные к хищениям долевых средств должны быть установлены и наказаны. «Самые хитрые парни, их надо добивать до конца», – отметил он.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев заявил о решенной проблеме с обманутыми дольщиками в Подмосковье.

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