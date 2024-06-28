Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Генпрокурор раскритиковал хабаровских чиновников из-за обманутых дольщиков
Генпрокурор Игорь Краснов раскритиковал работу чиновников по защите прав обманутых дольщиков в Хабаровском крае.
«На мой взгляд, здесь есть чиновники, которые не хотят работать или не знают, как это делать. Мы им подскажем», – приводит «РИА Новости» слова Краснова во время прямого общения с жителями города.
По словам генпрокурора, Хабаровский край остается единственным субъектом, который не выполнил поручение президента по обманутым дольщикам. «Я эту проблему со своего контроля не сниму, пока не будет жилья», – подчеркнул Краснов.
Краснов поручил своим подчиненным провести проверку того, как региональные чиновники строят новые дома для пострадавших. Также он заявил, что все причастные к хищениям долевых средств должны быть установлены и наказаны. «Самые хитрые парни, их надо добивать до конца», – отметил он.
Напомним, губернатор Андрей Воробьев заявил о решенной проблеме с обманутыми дольщиками в Подмосковье.
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