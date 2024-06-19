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На ТВ решили показать последний сериал с участием Заворотнюк
Телеканал НТВ решил выпустить в эфир сериал «Приставы», снятый в конце 2010-х годов. Это последний проект, в котором участвовала актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся 30 мая.
Премьера сериала состоится 24 июня. В картине рассказывается о работе сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов. Зрители увидят, с чем сталкиваются приставы в своей работе: преступления, шантаж, похищения и даже убийства, передает «Фонтанка».
Главные роли в сериале исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин. Анастасия Заворотнюк снялась в нескольких эпизодах в роли судьи, которая ранее вынесла приговор преступнику. Отсидев срок, он выходит на свободу и начинает мстить ей.
Решение о показе сериала было принято не сразу. «СтарХит» пишет, что новость об отмене премьеры появилась в конце мая, сразу после смерти артистки. Однако спустя три недели телеканал изменил решение. «Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк», – заявил режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.
Анастасия Заворотнюк была похоронена на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Она скончалась 30 мая на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с актрисой прошла 1 июня в Покровском монастыре Москвы.