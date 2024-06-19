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В НАТО признали поражение в разработке гиперзвукового оружия
НАТО: Странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет
Исполнительный директор по прикладным транспортным технологиям НАТО Керстин Хьюбер выразила мнение, что странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет.
По ее словам, странам альянса следует объединить усилия в этом направлении, потому что «каждое государство привносит определенный фрагмент пазла в общую картину», передает ТАСС.
Ранее конгрессмен Кен Калверт заявил, что Вашингтон до сих пор не развернул в стране системы гиперзвукового оружия, хотя потратил на их создание уже более 10,5 млрд долларов.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, США пытаются принизить потенциал российского оружия, поскольку не могут догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов.
До этого сообщалось, СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет.