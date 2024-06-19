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Москалькова назвала сложным диалог с Украиной по обмену пленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что между Россией и Украиной состоялось уже более 40 обменов пленными. Она отметила, что это сложный диалог, но обе стороны прилагают усилия для его продолжения.
Как указала Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации, процесс обмена пленными трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались, передает РИА «Новости».
По словам омбудсмена, Россия опубликовала список из 430 украинских военных, которых готова передать Украине в обмен на своих пленных. Она добавила, что это вызвало некоторую негативную реакцию, но важно, чтобы матери и жены на Украине узнали, что их близкие живы и могут вернуться домой.
Ранее Москалькова опубликовала перечень из 430 украинских военнослужащих, которые готовы вернуться домой в рамках обмена.