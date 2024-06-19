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Глава Счетной палаты оценил работу фонда «Круг добра»
Счетная палата проверяла эффективность расходования средств фондом «Круг добра», фиксируется выполнение всех показателей, работа фонда выстроена эффективно, рассказал глава Счетной палаты (СП) Борис Ковальчук в ходе заседания СФ, где он представил сенаторам доклад о работе контрольного ведомства в 2023 году.
В ходе заседания член комитета СФ по социальной политике Анастасия Жукова задала вопрос об эффективности расходования средств, которые направлены в фонд «Круг добра» после повышения ставки НДФЛ для граждан с доходом выше 5 млн рублей в год. Сенатор поинтересовалась, была ли проведена проверка эффективности расходования средств.
«Мы осуществляли проверку, мы фиксируем полное выполнение всех показателей, работа выстроена эффективно. Но обращаем внимание, что у фонда остаются остатки свободные на счетах», – приводит слова Ковальчука «Сенат Информ».
Глава СП отметил, что остатки средств дают возможность расширить виды помощи, которую оказывает фонд, увеличив таким образом число детей с тяжелыми заболеваниями, получающих поддержку «Круга добра».
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что ФАС России помог фонду «Круг добра» сэкономить 12,5 млрд рублей на покупке лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Зампред комитета СФ по соцполитике Оксана Хлякина предлагала последовательно увеличивать возраст пациентов фонда «Круг добра», а также расширять перечень закупаемых организацией лекарств и медизделий.
Фонд «Круг добра» поддерживает детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин 5 января 2021 года. Работа фонда позволит обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в частности осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока еще не зарегистрированы в России.