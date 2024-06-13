Из затопленных ливнем автобусов в Москве спасли десять человек

Tекст: Валерия Городецкая

В северной части Москвы ливень подтопил несколько улиц, вода затопила несколько единиц общественного транспорта и легковых автомобилей, спасены десять человек, сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах. Никто не пострадал.

На Нижегородской улице вода начала заливать салон автомобиля, находящейся в нем женщине оказывается помощь, машину буксируют из низины, добавил источник.

Из-за ливня парализовано движение транспорта на улице Клязьминской, уровень воды достигает окон автобуса. Пассажиров одного из затопленных автобусов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», – добавили там.

В мае ливень в Москве подтопил дороги и частично подземный паркинг.