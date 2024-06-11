КС поддержал абаканца, которому отказали в оформлении земли под гаражом

КС направил на пересмотр дело абаканца, который не смог оформить землю под гаражом

Tекст: Ольга Иванова

Ермак в 2020 году купил гараж и хотел оформить землю под ним в собственность или аренду. Однако, поскольку гараж был признан подземным, ему отказали, передает РИА «Новости».

КС указал, что оспариваемые нормы Земельного кодекса не должны исключать такой возможности, кроме случаев, когда крыша гаража используется для других целей.

Также суд выявил пробел в законодательстве: отсутствуют основания для передачи земли под подземным гаражом его владельцу, что «позволяет по-разному применять оспариваемые нормы».

Федеральному законодателю поручено внести изменения в правовое регулирование. До этого владельцы подземных гаражей могут требовать заключения договора аренды, если вид разрешенного использования участка - хранение автотранспорта.