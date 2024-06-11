Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт

Tекст: Валерия Городецкая

Повода для беспокойства нет, в среду спортсменку планируют выписать из больницы, сообщила Привалова, передают «Известия».

«Все проверили, вроде все нормально. Ее здоровью сейчас ничего не угрожает», – сказала она.

Светлана Мастеркова – советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. В течение 23-х лет Мастеркова была мировой рекордсменкой в беге на одну милю (1609 м) в открытых помещениях.