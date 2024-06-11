В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.7 комментариев
Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова была доставлена в больницу с подозрением на инсульт, в ходе обследования диагноз не подтвердился, сообщила член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
Повода для беспокойства нет, в среду спортсменку планируют выписать из больницы, сообщила Привалова, передают «Известия».
«Все проверили, вроде все нормально. Ее здоровью сейчас ничего не угрожает», – сказала она.
Светлана Мастеркова – советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. В течение 23-х лет Мастеркова была мировой рекордсменкой в беге на одну милю (1609 м) в открытых помещениях.