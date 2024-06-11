В Ленобласти осудили сбившего велосипедисток водителя грузовика

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима и лишил права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев, сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Авария произошла в сентябре 2023 года на трассе «Скандинавия» у развязки на поселок Огоньки. Водитель тягача совершил наезд на двигавшийся впереди легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковая машина наехала на спортсменок, две велосипедистки погибли.