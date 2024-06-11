В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
В Ленобласти осудили сбившего велосипедисток водителя грузовика
Вынесен приговор водителю грузового автомобиля, который въехал в группу несовершеннолетних велосипедисток в Ленинградской области, в аварии погибли два человека.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима и лишил права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев, сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.
Авария произошла в сентябре 2023 года на трассе «Скандинавия» у развязки на поселок Огоньки. Водитель тягача совершил наезд на двигавшийся впереди легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковая машина наехала на спортсменок, две велосипедистки погибли.